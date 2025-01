Webuild smentisce Report: "Sul Ponte sullo Stretto c'è il parere dell'Ingv"

Webuild, smentisce Report sul Ponte sullo Stretto e il Terzo Valico dei Giovi. In particolare il gruppo precisa che «non è fondata in alcun modo la notizia secondo cui l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) non sarebbe mai stato interpellato nelle attività di analisi del rischio sismico e di faglie attive nel progetto del Ponte sullo Stretto».

«L'istituto - evidenzia Webuild - è stato continuamente coinvolto e i suoi pareri sono stati utilizzati nell’ambito delle diverse analisi che sono state condotte per il progetto» .

Quanto al Terzo Valico dei Giovi, «è totalmente priva di fondamento l’affermazione sulla decuplicazione dei costi che, invece, sono stati verificati rigorosamente ed incrementati in base alla normativa vigente. Come è noto - viene sottolineato - il progetto che comprende la galleria ferroviaria più lunga mai realizzata in Italia, ha raggiunto già l’avanzamento del 90%, procedendo oggi su 8 fronti di scavo in contemporanea, per la realizzazione di un totale di circa 100 km di scavo in sotterraneo. Come avviene sempre per progetti di tale complessità, sono state previste procedure innovative per amianto e gas e per le altre condizioni geologiche e geomeccaniche non prevedibili», spiega ancora Webuild.