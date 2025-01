Festival Sanremo 2025, premi alla carriera a Iva Zanicchi e Antonello Venditti. Annunciate anche le cover

Al TG1 il direttore artistico Carlo Conti annuncia i premi alla carriera che verranno consegnati nel corso della 75^ edizione del festival di Sanremo. Si tratta di Iva Zanicchi e Antonello Venditti. Carlo Conti chiude il cast di Sanremo 2025 annunciando ufficialmente la lista dei duetti per la serata del venerdì delle cover.

Tanta musica italiana e tante sorprese. «Due canteranno Pino Daniele, due brani saranno di Fabrizio De Andrè, due brani in qualche modo di Franco Califano, ci sarà Battisti, ci saranno tante belle canzoni, in una serata che quest’anno è fuori gara" ha anticipato Conti in collegamento con Maschio Selvaggio su Radio2. «La serata cover sarà un festa della musica, tanto è vero che alcuni degli artisti in gara hanno deciso di fare il duetto insieme» ha spiegato. Ecco la lista Bresh con Cristiano De André - Crêuza de mä (Fabrizio De André) Brunori Sas con Dimartino e Riccardo Sinigallia - L’anno che verrà (Lucio Dalla)

Clara con Il Volo - The sound of silence (Simon and Garfunkel) Coma_Cose con Johnson Righeira - L’estate sta finendo (Righeira) Emis Killa con Lazza e Laura Marzadori - 100 messaggi (Lazza) Fedez con Marco Masini - Bella stronza (Marco Masini) Francesco Gabbani con Tricarico - Io sono Francesco (Tricarico) Gaia con Toquinho - La voglia, la pazzia (Ornella Vanoni) Giorgia con Annalisa - Skyfall di Adele Irama con Arisa - Say something (Christina Aguilera) Joan Thiele con Frah Quintale - Che cosa c'è (Gino Paoli) Lucio Corsi con Topo Gigio - Nel blu dipinto di blu (Domenico Modugno) Marcella Bella con i Gemelli Lucia - L’emozione non ha voce (Adriano Celentano) Massimo Ranieri con i Neri per caso - Quando (Pino Daniele)