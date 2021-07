Nibali, Tocci e l'Italbasket di Sacchetti a rischio quarantena: in aereo con giornalista positivo

Un giornalista italiano arrivato ieri all’aeroporto di Tokyo Haneda, proveniente da Roma Fiumicino, è risultato positivo al Covid dopo un tampone salivare. Il caso è stato confermato dall’ambasciata d’Italia nella capitale giapponese. «Stiamo seguendo il caso di un giornalista italiano positivo che attualmente si trova in stato di quarantena e ha soltanto lievi sintomi». Lo ha detto l’ambasciatore d’Italia a Tokyo, Giorgio Starace parlando con la stampa italiana accreditata ai Giochi olimpici di Tokyo in merito al caso di positività al Covid-19 di un giornalista italiano che si trovava su un volo Alitalia proveniente da Roma Fiumicino.

A bordo del volo c'erano anche diversi atleti azzurri, tutti sbarcati con la documentazione sanitaria in regola. «Il giornalista quando era partito aveva un regolare tampone negativo - ha precisato il diplomatico -. Stiamo seguendo la cosa con attenzione. La persona vicina a lui è stata testata e non è risultata positiva al Covid».

Moltissimi i nomi illustri presenti sull'aereo, a partire dai 12 che compongono la nazionale di basket guidata da Meo Sacchetti. Nella loro stessa situazione si trovano i ragazzi e le ragazze del ciclismo su strada, guidati dal c.t. Davide Cassani, compreso il messinese Vincenzo Nibali. Sul volo poi Simona Quadarella, speranza azzurra per quanto riguarda il nuoto, con le compagne Annachiara Mascolo e Giulia Vetrano. Altra Nazionale presente era quella dei tuffi col cosentino Giovanni Tocci a rischio quarantena.

© Riproduzione riservata