Tokyo 2020, Jacobs scrive la storia! Va in finale dei 100 metri con 09"84! Record europeo!

Marcell Jacobs è in finale nei 100 metri! 09"84 per l'atleta italiano che entra nella storia!

Per la prima volta un italiano correrà la finale dei 100 metri alle Olimpiadi. L’azzurro Marcell Jacobs è infatti qualificato alla finale dei 100 metri alle Olimpiadi di Tokyo 2020, con 9'84, record europeo.

La mamma: "E' il nuovo Bolt"

«Sono emozionantissima, sapevo che avrebbe fatto bene». È la prima reazione della mamma di Marcell Jacobs, che ha seguito la semifinale olimpica del figlio in tivù da Desenzano del Garda, nel Bresciano dove Jacobs vive. "Ora vediamo la finale» spiega la donna che ieri aveva pronosticato un risultato sotto i 9"90. «Vedo il nuovo Usain Bolt» ha aggiunto mamma Viviana.

Fuori Tortu

Filippo Tortu non farà la finale olimpica dei 100 metri piani. Allo Stadio Olimpico di Tokyo, l'azzurro ha chiuso la seconda semifinale delle tre semifinali al settimo posto con il tempo di 10''16. Passano direttamente in finale i primi due di ogni semifinale. Saranno inoltre ripescati i due migliori tempi. Nella terza e ultima semifinale sarà impegnato l’altro azzurro, Marcell Jacobs, che ieri ha fatto registrare il nuovo record italiano in 9''94.

