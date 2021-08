Tokyo 2020, la Guinea cambia idea: parteciperà alle Olimpiadi

La Guinea ci ripensa e manderà i suoi 5 atleti ai Giochi Olimpici di Tokyo. Ieri, a causa dei timori legati alla pandemia, il governo aveva annunciato la decisione di cancellare "con rammarico la partecipazione dei nostri sportivi alle Olimpiadi, al fine di preservare la loro salute". Ma oggi il ministro dello Sport guineano, Sanoussy Bantama Sow, ha fatto sapere che c'è stato un dietrofront: "Il governo, dopo aver ottenuto delle garanzie dalle autorità sanitarie, dà il suo ok per la partecipazione dei nostri atleti alla 32esima Olimpiade di Tokyo", si legge in un comunicato. La Guinea, che non ha mai vinto medaglie in 11 partecipazioni ai Giochi Olimpici, sarà quindi rappresentata in Giappone da cinque atleti: Fatoumata Yarie Camara (lotta libera), Mamadou Samba Bah (judo), Fatoumata Lamarana Tourè e Mamadou Tahirou Bah (nuoto) e Aissata Deen Contè (atletica leggera).

