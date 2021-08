Paralimpiadi Tokyo, tris per Carlotta Gilli. Sara Morganti d'argento!

Gli atleti azzurri continuano a collezionare medaglie nelle Paralimpiadi di Tokyo. Ne arrivano altre due nella terza giornata nipponica: la campionessa del mondo in carica Sara Morganti, in sella al cavallo Royal Delight, ha conquistato il bronzo nel paradressage grado V. Si tratta del primo podio italiano nella terza giornata di gare. A seguire, l'incontenibile Carlotta Gilli ha vinto la medaglia d’argento nei 400 metri stile libero S13. In tre gare disputate altrettanti podi per l’azzurra (20 anni, di Torino): due argenti e un oro.

La soddisfazione di Pancalli

"Non si ferma più. Carlotta Gilli regina del Tokyo Aquatics Centre. Altra gara, altra medaglia: non ci sono più parole per questa campionessa straordinaria". Lo ha scritto, su Twitter, Luca Pancalli, presidente del Comitato Italiano Paralimpico.

