Infiorate internazionali, San Pier Niceto in trasferta... a Pietra Ligure FOTO

San Pier Niceto in trasferta a Pietra Ligure in occasione della settima edizione di “Pietra Ligure InFiore”, l’attesissima rassegna internazionale delle infiorate artistiche. L’edizione 2022 si è svolta ieri e proseguirà anche oggi. A raggiungere la Liguria è stato un gruppo di maestri infioratori sampietresi guidato da Peppuccio Donia. La cornice di fiori è stata realizzata di fronte la chiesa di San Nicolò. Alla rassegna hanno partecipato oltre 800 infioratori, in rappresentanza di 42 città italiane e delle città di Anykščiai (Lituania), Buenos Aires (Argentina), Châteaumeillant (Francia), Castropol e Ponteareas (Spagna), Uniejów (Polonia), Offenburg e Mühlenbach (Germania) e Csömör (Ungheria).

