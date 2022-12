Il Rotary Club Cosenza Nord pensa alle famiglie bisognose e sposa la causa del Banco alimentare

È Natale ma, l’attività solidale del Rotary Club Cosenza Nord non si arresta. Anzi, si intensifica per incentivare eventi di solidarietà e momenti di condivisione. Nel solco dei valori statuiti nel Manifesto collegato al Progetto, Calabria Support (piattaforma virtuale che si propone di offrire gratuitamente supporto alle piccole imprese e ai soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo), il Rotary ha scelto di sostenere il Progetto “Centro di Ascolto Una rete di Pescatori” che il Banco Alimentare della Calabria, dal 2015, sta portando avanti e sta consolidando, avvalendosi del principio educativo del condividere i bisogni per condividere il senso della vita. A tal proposito, il Club, in occasione delle feste natalizie, ha effettuato una donazione di carne fresca, finalizzata alla "messa in tavola" di un pasto equilibrato nel giorno di Natale, rivolta alle 130 famiglie, che versano in situazioni di difficoltà e che sono assistite dal Banco alimentare, grazie al progetto "Una rete di pescatori".

Questa azione si lega anche al tema del mese rotariano della prevenzione e cura delle malattie, tenuto conto del rilievo che una corretta alimentazione può avere ai fini della preservazione della salute.