Soluzioni innovative Smart avvicinano Panama... alla Calabria

Smart City Instruments (SCI), spin-off dell’Università della Calabria, ha accolto, nei giorni 20 e 21 febbraio u.s., l’Ambasciatrice Straordinaria e Plenipotenziaria della Repubblica di Panama, S.E. Ana Maria Reyes.

L’Ambasciatrice, accompagnata in questa missione in Calabria dal Dr. Alfredo Sguglio e dal Dr. Angelo Macilletti, rispettivamente CEO e International Relations Director di SCI, ha incontrato tre ricercatori panamensi dell'Universidad Tecnologica de Panama (UTP), Miguel Chen, Katherine Chung e Ana Rivera. Questi ultimi collaborano con il Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale (DIMEG) dell’Università della Calabria e lo Spin-off (SCI) su due progetti finanziati dalla Segreteria di Stato per la Scienza e la Tecnologia di Panama. I progetti, di cui sono referenti il Prof. Natale Arcuri (per il DIMEG) ed il Dr. Alfredo Sguglio (per SCI) riguardano gli edifici a energia netta zero (NZEB) che hanno registrato una rapida crescita nei Paesi sviluppati e/o con climi temperati, mentre incontrano difficoltà nei Paesi in via di sviluppo con climi tropicali. Secondo la mappa mondiale del Solar Heating and Cooling Programme (SHC), creata dall'Agenzia Internazionale per l'Energia (IEA), oltre il 90% dei progetti NZEB si trova in regioni sviluppate come gli Stati Uniti e l’Europa. Degli oltre 300 progetti solo 11 si trovano in aree con clima tropicale umido e solo in Paesi sviluppati.

La partnership tra l’UNICAL e UTP nasce dunque dall'esigenza panamense di migliorare l'efficienza energetica dei nuovi edifici e di includere nelle normative energetiche gli aspetti che regolano le strutture esistenti soggette a ristrutturazione. Efficienza energetica intesa non solo in termini di apparecchiature più efficienti ma anche in termini di struttura e materiali dell'edificio stesso.

Su questo tema l’Ambasciatrice ha incontrato il Magnifico Rettore dell’Unical, Prof. Nicola Leone, discutendo di future cooperazioni tra l’Unical e le Università di Panama in campo energetico e nello sviluppo di sistemi eco sostenibili. L’ambasciatrice è rimasta piacevolmente colpita dalla bellezza del Campus e dalla ricchezza dell’offerta formativa, in particolare dalle 10 lauree internazionali erogate in lingua inglese, per le quali sono previste diverse borse di studio che potrebbero rappresentare un’ulteriore incentivo per gli studenti panamensi interessati a formarsi in Italia.

Durante la visita all’UNICAL l’Ambasciatrice ha incontrato anche il Vice-Direttore del DIMEG, Prof. Angelo Algieri, che le ha illustrato le diverse aree di ricerca del Dipartimento.

In questa sua visita in Calabria l’Ambasciatrice Reyes ha incontrato il Sindaco di Cosenza, l’Avv. Franz Caruso, con cui ha analizzato le diverse aree di cooperazione culturale, turistica e tecnologica. In particolare il Sindaco ha descritto l’importante processo di rigenerazione urbana che investirà a breve il Centro Storico della città trasformandolo in un hub di innovazione, ricerca, storia e tradizione. In tale processo di rigenerazione il Sindaco non esclude la possibilità di avviare importanti partnership strategiche con municipalità panamensi.

A Catanzaro l’Ambasciatrice ha incontrato il Governatore della Regione, Roberto Occhiuto, con cui ha dissertato sulle possibili collaborazioni sia in ambito economico-commerciale che culturale. Il Governatore ha proposto di organizzare un incontro con le associazioni di imprenditori di Panama per approfondire le diverse possibilità di creare azioni comuni a beneficio di entrambi i territori. Si è inoltre parlato di turismo delle radici per valorizzare le tradizioni e la cultura regionale a Panama e per accogliere oriundi calabresi.

L’Ambasciatrice ha incontrato anche il presidente regionale di Confindustria, Aldo Ferrara. Durante l’incontro il Presidente Ferrara ha presentato il potenziale della Calabria e i programmi di sviluppo che rappresentano un’interessante opportunità per l’export calabrese.

