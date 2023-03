La Fiorentina avanza ma è sotto-choc: pugno sferrato a Bianco. Lazio eliminata

Il direttore generale viola Joe Barone ha chiamato il presidente Uefa, Aleksander Ceferin, per protestare e chiedere chiarimenti a seguito dell’aggressione subita dal centrocampista gigliato Alessandro Bianco, nei minuti finali della gara fra Sivasspor e Fiorentina, da parte di un tifoso turco che ha invaso il terreno di gioco. Successivamente Barone ha fatto lo stesso anche con l’ECA (Associazione dei Club europei).

Bianco è stato colpito da un pugno al volto, e come raccontato dal tecnico gigliato, Vincenzo Italiano, nel post partita del match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Conference League, ha il naso rotto. Possibile che Bianco si sottoponga ad accertamenti medici specifici nella giornata di domani, una volta che la Fiorentina sarà tornata in Italia, con volo di rientro il cui arrivo è previsto in nottata. Intanto il centrocampista della Fiorentina ha denunciato il tifoso turco che lo ha aggredito.

Sivasspor-Fiorentina 1-4

MARCATORI: 35' pt Erdogan Yesilyurt, 44' pt Cabral, 17' st Milenkovic, 33' st aut.Goutas, 44' st Castrovilli.

SIVASSPOR (4-3-3): Vural 5.5; Paluli 5 (30' st Yatabarè), Appindangoye 5, Goutas 5, Ciftci 5.5; Arslan 4, Cofie 6.5 (20' st Njie 6), Charisis sv (15' pt Ulvestad 5); Saiz 5.5 (30' st Gokaj sv), Caicedo 5.5, Erdogan Yesilyurt 6.5 (20' st James 5). In panchina: Kuckar, Yildimir, Musa, Ziya Erdal, Mehmet Albayrak. Allenatore: Calimbay 5

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano 6; Dodo 5.5, Milenkovic 6.5, Quarta 6.5 (20' st Igor 6), Ranieri 6.5; Mandragora 6, Amrabat 5.5 (36' st Bianco sv), Bonaventura 5.5 (36' st Castrovilli 6.5); Ikonè 6, Cabral 6 (36' st Kouame sv), Gonzalez 6 (36' st Saponara sv). In panchina: Cerofolini, Sirigu, Venuti, Duncan, Barak, Jovic, Brekalo. Allenatore: Italiano 6.5

ARBITRO: Dabanovic (Montenegro) 5

NOTE: serata fredda, terreno in pessime condizioni, spettatori 13 mila circa (di cui 40 sostenitori gigliati). Espulso al 35' st Arslan per comportamento non regolamentare. Ammoniti Goutas, Ulvestad, Quarta, Milenkovic. Angoli 9-3 per la Fiorentina. Recupero: 3'; 4'.

La Lazio è stata eliminata dalla Conference League. Nel ritorno degli ottavi di finale i biancocelesti sono stati sconfitti 2-1 dall’Az Alkmaar che stacca il pass per i quarti di finale. Nella gara di andata, all’Olimpico, gli olandesi si erano imposti per 2-1.

© Riproduzione riservata