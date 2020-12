“Tra 15 minuti esploderà una bomba”, camper salta in area nel centro di Nashville

Una forte esplosione si è verificata questa mattina all'alba nel centro di Nashville, in Tennessee, e almeno tre persone sono rimaste leggermente ferite. Secondo la polizia è un atto che sembra "deliberato". La deflagrazione, che è stata udita a chilometri di distanza, ha danneggiato le facciate degli edifici circostanti e almeno un paio di veicoli. La zona è circondata dalle forze dell'ordine.

Dal camper esploso in pieno centro a Nashville, in Tennessee, è arrivato un messaggio audio registrato che metteva in allerta sulla deflagrazione di una bomba "in 15 minuti". Lo ha rivelato il capo della polizia metropolitana di Nashville, John Drake, citato da Cnn.

