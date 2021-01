Dottori e infermieri festeggiano il 2021 e stregano... il New York Times

Hanno fatto - letteralmente - il giro del mondo le foto degli infermieri e dei dottori capitolini che festeggiano l'arrivo del nuovo anno. Ne ha parlato anche il New York Times. Non era facile né tanto meno scontato trovare la forza di sorridere dopo cotanta mestizia. Ma se l'hanno fatto loro, i “camici bianchi”, testimoni diretti di una sofferenza indicibile per quasi un anno intero, non resta che... accodarsi. Perché il patogeno insulso e subliminale non deve abbattere tutto e tutti oltre che fisicamente anche nello spirito. Ecco perché gli infermieri e i dottori del San Filippo Neri di Roma hanno scelto di brindare al nuovo anno col sorriso, celato solo dalle mascherina d'ordinanza. Una pioggia di coriandoli che sancisce la fine di un'annata balorda. Costata tantissimo in termini di vite umane ma anche di sforzi profusi dai sanitari. Giornate snervanti appesantite dal carico rappresentato dall'impotenza. Perché, sì, in certi casi, gli sforzi sovrumani non sono bastati a salvare vite. Una sorta di liberazione, il passaggio al “nuovo”. Che poi cambia poco, perché bisognerà comunque restare in trincea un altro po'. Soprattutto loro. Soprattutto chi, dietro una mascherina, ha trovato anche la forza di sorridere. Nonostante tutto.

