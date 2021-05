Una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Castrovillari e Trebisacce è intervenuta questo pomeriggio in via Sandro Pertini a Trebisacce per l'incendio di un appartamento. Grande paura per le fiamme che hanno fortemente danneggiato l'immobile. L'intervento dei vigili del fuoco è valso alla completa estinzione delle fiamme ed alla messa in sicurezza dello stabile. Non si sono registrati danni a persone.

© Riproduzione riservata