Imbrattata con vernice rossa la statua dedicata alla "porchetta", animalisti in azione a Roma - FOTO

E’ stata imbrattata nella notte con della vernice rossa la statua dedicata alla "porchetta" installata in piazza San Giovanni della Malva nel quartiere di Trastevere a Roma e che aveva suscitato proteste e critiche da parte delle associazioni animaliste. L’opera è stata realizzata nell’ambito del progetto di arte contemporanea «Piazze Romane» e rimarrà esposta fino a settembre.

«Animalisti sul piede di guerra per l'orribile istallazione di un maiale trasformato in porchetta istallata in una piazza nella zona di Trastevere a Roma. Si tratta di un orribile statua realizzata da Amedeo Longo per conto dell’istituto RUFA - Rome University of Fine Arts», rende noto con un comunicato la Associazione Italiana Difesa Animali e Ambiente (Aidaa). «Proviamo ribrezzo e sconcerto di fronte a una tale schifezza che qualcuno definisce arte - si legge nella nota - e per la mancanza di rispetto verso i maiali, animali tra più uccisi e macellati nel mondo occidentale. Pensiamo che in Italia solo in questi primi mesi del 2021 ne sono stati macellati 3.645.144. Si tratta di animali sensibili e intelligenti che vengono uccisi spesso in maniera atroce, e mentre a Cremona si manda a processo il titolare proprio di un macello suino per i maltrattamenti inflitti ai maialini prima della loro morte, a Roma qualcuno vede bene di realizzare una statua alla porchetta. Chiediamo- concludono gli animalisti di Aidaa - che il comune e la sindaca Raggi rimuovano questo orrore».

© Riproduzione riservata