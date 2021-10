Roma, corteo "Mai più fascismi": sindacati e lavoratori in piazza anche da Messina FOTO

Al via la manifestazione nazionale organizzata da Cgil, Cisl e Uil a Roma con lo slogan: «Mai più fascismi: per il lavoro, la partecipazione, la democrazia», indetta unitariamente dopo l’assalto di sabato scorso alla sede della Cgil considerato un attacco a tutto il sindacato confederale, al mondo del lavoro e alla democrazia.

L'appuntamento è in piazza San Giovanni alle 14. Sono attesi 10mila manifestanti in corteo e 50mila nella piazza: prima della manifestazione è infatti previsto un concentramento a piazza dell’Esquilino alle 10.30, punto di ritrovo in particolare per quanti arrivano da fuori Roma, da dove si muoveranno intorno alle 12.30 per raggiungere piazza San Giovanni.

Sono stati organizzati 800 pullman provenienti da tutta Italia, 10 treni speciali, più qualche volo dalle isole, oltre a quanti si muoveranno con mezzi propri, hanno fatto sapere i sindacati considerando «importante la risposta all’appello" delle tre organizzazioni confederali.

Sul palco si alterneranno gli interventi di una pensionata della Uil, del segretario generale della Cisl Luigi Sbarra, di una lavoratrice della sanità delegata Cgil, del segretario generale della Uil Pierpaolo Bombardieri, di una lavoratrice del commercio delegata Cisl, del segretario generale della Ces Luca Visentini. Concluderà il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini.

