'Ndrangheta, Nicola Gratteri e il maxi processo Scott-Rinascita finisce su Charlie Hebdo

Nicola Gratteri, procuratore della Repubblica di Catanzaro, e principale artefice del maxi processo Scott Rinascita contro le cosche di 'ndtangheta vibonesi, è finito sulle colonne del giornale francese Charlie Hebdo. Come si ricorderà, il periodico settimanale satirico francese subì un gravissimo attentato il 7 gennaio 2015 che causò la morte di 12 persone.

Oggi Charlie Hebdo ha intervistato il magistrato di Gerace

"Nicola Gratteri - si legge nell'intervista realizzata dal periodico transalpino - è il nemico n°1 per i mafiosi, ma un eroe nazionale per tutta la popolazione, che sogna di eliminarli".

Gratteri si sofferma sulle ramificazioni della 'ndrangheta anche in Francia ed in Costa Azzurra ed alla domanda del cronista su come è arrivato a mettere in piedi questa maxi inchiesta risponde:

"La mafia è ovunque in Calabria, ma quando mi sono insediato al tribunale di Catanzaro nel 2016, ho visto che c'erano molte inchieste infruttuose sulle famiglie mafiose in provincia di Vibo Valentia, e le ho messe insieme. Poi sono andato a Roma, perché un importante mafioso che era in carcere, Andrea Mantella, voleva vedermi. Prima abbiamo parlato degli otto omicidi che aveva commesso, e poi abbiamo parlato del resto. È iniziato così. All'inizio c'era solo un piccolo gruppo di fucilieri, poi 200 uomini hanno lavorato a queste indagini, e questo ha portato agli arresti di massa del 19 dicembre 2019".

