Covid, morta a 20 anni per assistere i genitori malati. Dall'Università di Cassino laurea alla memoria

Il coronavirus è una malattia che colpisce a volte senza darti scampo. Lo sa bene la giovane studentessa Altynay Rakhimova, 20enne kazaka.

Il coronavirus ha colpito i genitori della ragazza e lei, studentessa iscritta al corso di laurea Economics and Business all'Università di Cassino (provincia di Frosinone), è prontamente ritornata in patria per assistere la mamma ed il papà. Non aveva però fatto i conti con il coronavirus. Altynay si è contagiata ed è deceduta, con lei sono morti anche entrambi i genitori. Alla pandemia ha resistito solo il fratellino di dieci anni.

Altynay è deceduta la scorsa estate nel mese di luglio e ora l'ateneo laziale le ha conferito la laurea alla memoria.

La giovane studentessa kazaka si era iscritta a gennaio 2021 e solo nello scorso mese di giugno era riuscita ad acquisire ben 24 crediti, sostenendo gli esami del primo anno di economia e riportando una media di 24/30. Inoltre, come fa sapere l'università attraverso una nota, si era ben integrata nella comunità universitaria degli studenti internazionali.