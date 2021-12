Lina Wertmuller e quel film a Trani, tutte le chicche di "Sabato, domenica e lunedì"

A distanza di oltre trent'anni dalle riprese, quella strada conserva ancora alcuni dei segni di quando fu letteralmente trasformata in set cinematografico. Il tratto di via Mario Pagano, compreso tra via Marsala e piazza Libertà, divenne un pezzo di Pozzuoli quando, nel 1990, Lina Wertmuller girò a Trani «Sabato, domenica e lunedì», il fortunato film tratto da una piede di Eduardo De Filippo ed interpretato da Sophia Loren, Luca De Filippo, Luciano De Crescenzo e Alessandra Mussolini.

Matteo Tedeschi, corniciaio che ha sempre avuto la sua bottega in quella strada, ha gelosamente conservato l'insegna posta dalla produzione sul suo locale e ieri era fra i più commossi in città alla notizia della morte della regista, avvenuta all'età di 93 anni. Lina Wertmuller a Trani ha lasciato un segno tangibile del suo immenso talento non soltanto girando quel film, ma poi tornandovi nel 2001 in qualità di presidente della giuria del «Trani film festival», una delle primissime rassegne dedicate ai cortometraggi nell'intero Mezzogiorno.

Fu lei a motivare fortemente gli organizzatori di quella manifestazione a portarla avanti e, in cambio, ricevette il premio «Stupor mundi» quale segno di riconoscimento per la sua benevolenza.

Franco Caffarella, giornalista che all'epoca rivestiva il ruolo di assessore alla cultura, qualifica «Sabato domenica e lunedì» quale «il film più bello che si sia mai girato in città, e non è un caso che Sophia Loren abbia voluto nuovamente girare a Trani alcune scene de «La vita davanti a sé», a distanza di quasi trent'anni da allora, perché continua a ricordare con grande piacere quei momenti e il suo stretto legame con Lina Wertmuller».

Anche il sindaco, Amedeo Bottaro, ha dedicato un ricordo alla regista sulla sua pagina social: «Addio ad una persona eccezionale, che ha saputo raccontare con straordinaria cifra stilistica la nostra Trani».

