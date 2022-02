Tragedia a Falcone: muore in un incidente Alessio Terranova, chef di Casa Sanremo

Dolore a Falcone: un incidente stradale, avvenuto nella notte, ha spezzato la vita di Alessio Terranova. Il 38enne, molto conosciuto e benvoluto, è morto sulla statale 113, all'altezza del ponte di Oliveri, al confine tra le due municipalità. L'uomo, che viaggiava a bordo di una Bmw bianca, ha perso il controllo del mezzo finendo contro il guard rail. Inutile la corsa verso l'ospedale di Patti, dove è morto qualche ora dopo. Con lui viaggiava anche un altro passeggero, un 33enne rimasto ferito e trasportato d'urgenza al Fogliani di Milazzo e poi al Policlinico.

Dai primi rilievi dei carabinieri della Radiomobile di Barcellona, giunti sul posto in compagnia dei colleghi della locale stazione di Falcone, si tratterebbe di un incidente autonomo. La Bmw percorreva il tratto interessato intorno alle 2.30. Alessio era appena tornato dall'esperienza come chef di Casa Sanremo, dove, ancora una volta, aveva portato in alto il nome della sua Falcone.

E' stata aperta un'inchiesta della Procura di Patti, con il sostituto Alice Parialò, e lunedì sarà affidato l'incarico per l'autopsia. Sequestrata l'auto.

Città che oggi piange la sua scomparsa anche attraverso le parole che il sindaco Nino Genovese ha affidato ad un lungo post. “3° classificato come chef line, porto avanti il nostro paese Falcone nel cuore” (commento di Alessio, da Sanremo, al mio post della settimana scorsa). In meno di una settimana dall’immensa soddisfazione professionale di Sanremo ed al farci gioire per te e con te, a lasciarci distrutti e smarriti per il tuo tragico ed improvviso addio alla vita! Dovevamo ancora fare quell’articolo per celebrare la tua presenza a Casa Sanremo come Chef, invece ora sui giornali si leggerà sì di Alessio Terranova come grande Chef, ma per aver prematuramente perso la vita in un tragico incidente. Avevi tanti progetti di cui mi parlavi con entusiasmo ed anche ingiustizie subite da riscattare; invece tutto è finito così, con uno schianto fatale ed a ciascuno di noi rimarrà dentro quella parola non detta, quell’atto non fatto. Oggi è un giorno di immenso dolore per tutta la comunità di Falcone, che si stringe alla mamma, al fratello, a tutti i parenti ed ai tantissimi amici! A tutti noi mancherà il tuo sorriso, la tua allegria, la tua immensa simpatia e la tua sincera amicizia; e ti ricorderemo sempre con affetto!! Che la terra ti sia lieve caro Alessio!! R.I.P."

