Auto passa col rosso a Milano, 5 giovani feriti. Uno è grave

Con l’auto non ha rispettato il semaforo rosso fra viale Lombardia e via Porpora nella zona ovest di Milano, è così che un giovane autista ha causato questa notte intorno alle 4.30 un incidente che ha coinvolto quattro macchine (una delle quali parcheggiata) e causato il ferimento di cinque ragazzi e ragazze fra i 17 e i 24 anni. Il più grave, un diciannovenne, è stato portato in codice rosso all’ospedale San Raffaele, e non sarebbe in pericolo di vita. Gli altri sono stati portati in ambulanza al Policlinico, a Niguarda e al Fatebenefratelli.

