Ruby Ter, la cantante Cristina Ravot: Berlusconi mi comprò una casa da 1,7 mln di euro

«Io rifiutai una casa per un anno intero e mi disse "sei una delle pochissime persone che mi dice no"» poi però «nel 2008 Berlusconi acquistò per me un appartamento a Roma a Campo dei Fiori di 170 metri quadrati del valore di 1,7 milioni di euro». Lo ha detto Cristina Ravot, cantante e autrice di programmi musicali in televisione, nel corso della sua testimonianza come teste della difesa Berlusconi nel processo milanese Ruby Ter in cui l’ex premier e altre 28 persone sono imputate a vario titolo per corruzione in atti giudiziari e falsa testimonianza nell’ambito delle presunte 'cene elegantì a Villa San Martino ad Arcore.

«Berlusconi aveva aiutato tante persone a comprare casa - ha sottolineato la donna - Secondo lui "la casa è una cosa fondamentale e l’unica cosa che da tranquillità piccola o grande che sia"». Ravot che si è esibita insieme a Mariano Apicella in più occasioni a «cene molto eleganti» a Villa Certosa in Sardegna. «La mia foto andò sui giornali come la nuova fidanzata di Berlusconi - ha ripercorso la musicista - e il mio nome fu impropriamente accostato allo scandalo Ruby, per effetto di questo non ho avuto il rinnovo di un contratto in tv». Per gli strascichi di quella vicenda «ricevetti un accertamento dall’Agenzia delle Entrate di Sassari sulla casa a Roma». Berlusconi in questi anni «ha pagato - ha proseguito Ravot - per me soldi che poi andavano per togliere l’ipoteca dalla casa e per 10 anni ha sostenuto le spese legali, mi versava 20mila euro al mese». Oggi «per non chiedere altri aiuti, ho chiesto un finanziamento, so che lui me li darebbe ancora, ma per anni lo ha fatto per questa ingiustizia tributaria che ho subito».

