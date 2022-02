Ex manager di Amazon in Ucraina prende le armi contro i russi: "Anche le donne difendono la patria, orgogliosi"

Tra gli ucraini che hanno deciso di imbracciare le armi e di combattere l'invasione russa c'è anche Kira Rudik, parlamentare ed ex amministratore delegato della sede ucraina di Amazon Ring. La Rudik, 36 anni, ha spiegato che "è mio dovere essere qui. Io sono armata, e il mio staff anche". In un post su Twitter, nel quale è fotografata mentre imbraccia un fucile d'assalto, racconta che "sto imparando a usare il Kalashnikov e mi preparo a prendere le armi. È surreale, solo alcuni giorni fa non mi sarebbe mai venuto in mente". Però, vista la situazione, "le nostre donne difenderanno il nostro suolo esattamente come gli uomini. Viva l'Ucraina!"

I learn to use #Kalashnikov and prepare to bear arms. It sounds surreal as just a few days ago it would never come to my mind. Our #women will protect our soil the same way as our #men. Go #Ukraine! ?? pic.twitter.com/UbF4JRGlcy

— Kira Rudik (@kiraincongress) February 25, 2022