Strada provinciale a Barcellona: ancora un cedimento

Una grossa buca si è aperta sulla strada provinciale che collega la statale 113, in prossimità del ponte Termini, alla frazione Portosalvo di Barcellona e alle frazioni Bafia e Protonotaro di Castroreale.

Non una novità per questo tratto di strada, che a ogni nubifragio subisce smottamenti e cedimenti del fondo. Di recente la Città Metropolitana aveva ultimato un intervento di ricostruzione di un muro di contenimento, ma è stato un intervento che si è rivelato nullo, in quanto l'intera zona necessita di una reale messa in sicurezza a causa dei continui movimenti franosi.

