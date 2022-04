Ragazza scomparsa: le ricerche di Andreea Rabciuc incessanti anche su smartphone e web

Oltre alle ricerche nella zona si continuano a setacciare telefoni e social anche per "tracciare" eventuali spostamenti compiuti Andreea Rabciuc, la 27enne di origine romene, scomparsa dalla mattina del 12 marzo, quando si allontanò da una terreno nelle campagne di Montecarotto (Ancona), dove aveva trascorso la notte con il fidanzato Simone Gresti e altre due persone. Sono almeno quattro gli smartphone, tra cui quello della 27enne, analizzati dall’analista forense Luca Russo, l’esperto incaricato per accertamenti ripetibili e non ripetibili dal pm Irene Bilotta nell’inchiesta per il reato di sequestro di persona che vede indagato proprio Gresti, 43 anni, di Maiolati Spontini (Ancona), autotrasportatore. Era stato quest’ultimo a restituire alla madre di Andreea il telefonino della ragazza, riferendo che glielo avrebbe lasciato lei prima di allontanarsi a piedi. Secondo Gresti, che aveva litigato con la fidanzata la sera dell’11 marzo e che nega qualsiasi addebito sulla scomparsa della stessa, la 27enn sarebbe viva, si starebbe nascondendo.

Il 43enne ha ipotizzato anche l’utilizzo da parte di Andreea di alcuni profili social. La difesa di Gresti, rappresentata dall’avv. Emanuele Giuliani, supportata dalla consulenza di Servizi Investigativi srl di Andrea Ariola, sta svolgendo ricerche e non solo difensive. Tramite l’agenzia di investigazioni, oltre alle tradizionali attività informative e a mezzi tecnologici comprendenti droni, la difesa ha messo in campo anche una 'medium'. Da parte loro, gli inquirenti proseguono le complesse attività scientifiche d’indagine (anche su indumenti e auto) e di ricerca, che vedono impegnati i carabinieri della Compagnia di Jesi e del Nucleo investigativo di Ancona, con tutte le risorse disponibili, lavorando giorno e notte per cercare ogni traccia utile. Tra queste azioni anche quelle dell’analista Luca Russo, con un team di specialisti, mirate a ricostruire gli spostamenti fisici e 'virtualì della 27enne: dai primi accertamenti, però, non sarebbe emersa finora alcuna azione sui social ricollegabile ad Andreea dopo la sua scomparsa. Nella zona di Montecarotto proseguono incessanti le ricerche della ragazza anche con cani molecolari.

© Riproduzione riservata