25 Aprile, 77 anni fa la Liberazione, Mattarella all'Altare della patria. Striscioni polemici

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha deposto la corona d’alloro all’Altare della patria, nel 77simo anniversario della Liberazione. Insieme al capo dello Stato, la presidente del Senato Elisabetta Casellati, il presidente della Corte costituzionale, Giuliano Amato, e il ministro della Difesa Lorenzo Guerini.

Striscioni anti-Usa a Roma

«Basta guerre. Contro Putin e contro la Nato": questo striscione di Rifondazione comunista, insieme ad un altro in cui è rappresenta la morte con la falce ed un mantello con la bandiera americana, è presente a largo Bompiani, a Roma, dove partirà a breve il corteo dell’Anpi per il 25 aprile. «Non condivido queste bandiere, sono inopportune, ce ne occuperemo. Siamo grati agli Alleati ed alle migliaia di giovani statunitensi morti per la Liberazione dell’Italia», commenta il presidente di Anpi Roma e Lazio, Fabrizio De Sanctis.

Zingaretti: “Costituzione terreno d'incontro tra punti di vista differenti”

«La Costituzione, la Liberazione sono state per loro natura l’incontro tra punti di vista differenti. L’unità contro il nazifascismo, questo è stato il valore della fase della liberazione e questo deve rimanere. Oggi, deve caricarsi di valori. Oggi difendere la democrazia vuol dire creare lavoro. Come dicevano i costituenti, come Calamandrei, bisogna dare lavoro a tutti, dare una buona retribuzione, dare istruzione. Noi dobbiamo continuare nel solco della lotta di liberazione, nell’unità e pensando alle persone. Questo è l’insegnamento della lotta di liberazione e della costituzione che è un programma di obiettivi». Così il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti che questa mattina ha partecipato alla deposizione delle corone di fiori a Porta San Paolo, luogo simbolo della resistenza romana.

