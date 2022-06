Elicottero scomparso: cinque cadaveri individuati sul monte Cusna

Individuati cinque cadaveri tra coloro - sette in tutto - che erano a bordo dell’elicottero scomparso giovedì mattina sull'Appennino tosco-emiliano e i cui resti sono stati avvistati oggi sul monte Cusna, cima reggiana. È quanto si apprende dai primi soccorritori sul posto. L'elicottero si sarebbe schiantato sul greto di un torrente, il Lama, al passo degli Scaloni, 1.922 metri d’altitudine, a due chilometro dal rifugio Segheria.

La zona è particolarmente impervia. Sul luogo dell’impatto Aeronautica militare, Soccorso alpino, Guardia di finanza, Carabinieri di Castelnuovo Monti. Area sotto sequestro. A bordo dell’elicottero decollato giovedì mattina dall’aeroporto di Capannori Tassignano (Lucca), diretto nel Trevigiano, e schiantatosi sull'Appennino tosco-emiliano, sulle cime del Cusna (Reggio Emilia), c'erano in totale sette persone. Il pilota, veneto, Corrado Levorin, e sei passeggeri, quattro manager turchi e due libanesi: Kenar Serhat, Cez Arif, Ilker Ucak, Erbilaltug Bulent, Chadi Kreidy e Tarek El Tayak. Finora, dai primi soccorritori nella zona dell’impatto, sono stati individuati cinque cadaveri, che sarebbero carbonizzati. Proseguono le ricerche attorno ai detriti avvistati sul Cusna, soprattutto per capire se altri due corpi si trovino eventualmente sotto i resti dell’elicottero. Le operazioni sono in corso.

