Una donna è stata uccisa a colpi di arma da fuoco in un appartamento di via Mascagni a Roma. La vittima aveva 72 anni ed è stata uccisa a colpi di arma da fuoco. Fermato il marito (76 anni): dopo avere ucciso la moglie è andato dal suo avvocato e ha contattato le forze dell’ordine per confessare il delitto.

In aggiornamento

© Riproduzione riservata