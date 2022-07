Duplice omicidio a Napoli nel quartiere Ponticelli: faida tra clan

Un uomo è sotto interrogatorio di carabinieri e Dda perchè sospettato di essere l’autore del duplice omicidio di questa mattina in via Montale al rione Fiart di Ponticelli a Napoli. La pista maggiormente seguita è quella della faida tra il clan De Luca Bossa e i De Micco-De Martino a cui una delle vittime, il 33enne Carlo Esposito apparteneva. Ma non si esclude anche un movente privato di natura persone. E invece si fa largo l’ipotesi che l’altra vittina, Antimo Imperatore, 56 anni, sia morto per errore. Incesuraro e operaio edile era nell’appartamento a montare le zanzariere quando almeno un killer ha fatto fuoco.

