“La regina Elisabetta sta male”: l'allarme lanciato dai medici del Regno Unito

I medici della regina Elisabetta II si dicono «preoccupati» per lo stato di salute della sovrana. Lo riferisce il Palazzo reale. E' stata posta sotto controllo medico, nel castello di Balmoral dove sta trascorrendo l’estate.

Ieri la regina Elisabetta II ha rinviato la riunione del Privy Council dopo il consiglio dei medici di riposare. Lo ha annunciato un portavoce di Buckingham Palace. «Sua Maestà questo pomeriggio ha accettato il consiglio dei medici di riposare», ha fatto sapere il portavoce come riportano i media britannici, «questo significa che la riunione del Privy Council sarà riprogrammata».

E’ allarme nel Regno Unito per l'aggravamento delle condizioni della 96enne regina Elisabetta ed è stata anche allertata la famiglia: Il principe Carlo insieme alla moglie Camilla è a Balmoral, in Scozia, al fianco della madre, e anche il principe William li sta raggiungendo nella residenza scozzese.

La sovrana, mostratasi in pubblico in piedi ma fragile due giorni fa nella residenza scozzese di Balmoral per il passaggio di consegne alla testa del governo britannico fra Boris Johnson e Liz Truss, premier numero 15 dei suoi 70 anni di regno, era stata già costretta ieri a rinunciare a una riunione virtuale. «In seguito a una nuova valutazione del suo stato questa mattina, i dottori della Regina hanno espresso preoccupazione e raccomandato che ella rimanga sotto sorveglianza medica», si legge nella nota di palazzo.

Il primo ministro Truss: "Paese preoccupato"

L’intero Regno Unito è «profondamente preoccupato» dalle notizie sulla salute della Regina. Lo ha scritto su Twitter la neo premier, Liz Truss. «I miei pensieri e quelli delle persone in tutto il Regno Unito sono con Sua Maestà la Regina e la sua famiglia in questo momento», ha aggiunto Truss.

© Riproduzione riservata