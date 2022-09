Tragedia nelle Marche, ritrovato lo zainetto del piccolo Mattia

Ritrovato lo zainetto da scuola di Mattia, il bambino di 8 anni, che risulta disperso, nell’ondata di maltempo abbattutasi sul Senigalliese (Ancona) la sera del 15 settembre. Lo zainetto, che è stato riconosciuto dai familiari, è stato rinvenuto ieri, a quanto si è appreso, a circa 8 km di distanza dal punto in cui il bimbo era stato travolto dall’acqua, che lo aveva strappato dalle braccia della madre, lungo strada tra Ripalta di Arcevia e Castelleone di Suasa. La posizione però potrebbe non essere indicativa del punto in cui si potrebbe trovarsi Mattia.

Tutte le vittime della tragedia nelle Marche, l'ultimo corpo è della 17enne Noemi Da sinistra Nando Olivi, Giuseppe Tisba, Andrea Tisba e Diego Chiappetti, le quattro vittime di Pianello di Ostra, uno dei paesi più colpiti dall’alluvione che ha interessato le Marche Una foto tratta dal profilo Facebook di Nando Olivi, una delle quattro vittime a Pianello di Ostra, uno dei paesi più colpiti dall’alluvione che ha interessato le Marche Una foto tratta dal profilo Facebook di Diego Chiappetti, una delle quattro vittime a Pianello di Ostra, uno dei paesi più colpiti dall’alluvione che ha interessato le Marche

