Il manager Luca Panerai (gruppo Class) morto improvvisamente a 47 anni nel Pavese

Luca Panerai, manager molto noto del mondo della finanza, è morto improvvisamente a 47 anni. Lo scorsa notte è stato trovato in fin di vita, da un domestico, alla cascina Secondino di Zerbolò (Pavia). Sul posto sono subito accorsi gli operatori del 118, ma ogni tentativo di salvarlo è risultato vano. A stroncarlo sarebbe stato un improvviso malore cardiaco. L'autorità giudiziaria ha già concesso l’autorizzazione per la restituzione della salma ai familiari, per la celebrazione del funerale.

Luca Panerai era manager del gruppo Class, e fondatore e amministratore delegato di Horse Tv (una televisione dedicata agli appassionati del mondo equestre). Il padre Paolo Panerai è presidente della casa editrice Class, che si occupa in particolare di informazione finanziaria e beni di lusso. La cascina Secondino di Zerbolò nel 2014 aveva ospitato il talent-show «Horse Academy», nato da un’idea di Luca Panerai.

