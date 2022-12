Chioggia, auto travolta da treno e trascinata per 100 metri: ferita una donna

Incidente ferroviario a Sant'Anna di Chioggia: un’auto è stata travolta ad un passaggio a livello da una littorina. Una donna è rimasta ferita. Il treno della linea Chioggia Adria ha investito l’auto, trascinandola per oltre 100 metri, rimanendo sui binari. I pompieri arrivati dal locale distaccamento, utilizzando cesoie, divaricatori, martinetti idraulici, hanno estratto la conducente rimasta incastrata, che è stata presa in cura dai sanitari del Suem. La donna è stata stabilizzata e trasferita in ospedale. illese le cinque persone che si trovavano a bordo del treno. La linea ferroviaria è bloccata. Sul posto i tecnici della ferrovia e la Polfer. In corso le operazioni di disincastro dell’auto dai respingenti del treno.

