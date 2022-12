Milano, è morto il medico aggredito con un macete dopo un tamponamento

E’ deceduto in serata, all’ospedale San Raffaele, dove era ricoverato, il medico Giorgio Falcetto di 76 anni colpito alla testa con un’accetta nel parcheggio del Policlinico San Donato. L’aggressore, un uomo di 62 anni, pregiudicato, è stato identificato e sottoposto a fermo immediatamente dopo il fatto dai Carabinieri della Compagnia di San Donato Milanese.

Un attacco brutale e improvviso nel corso di una discussione per un banale tamponamento. Il 62enne ai militari ha ammesso di essersi scagliato sul chirurgo in servizio al pronto soccorso. Sui motivi della lite ha fornito, però, una versione confusa. Al pronto soccorso era andato perché si sarebbe sentito male. Tuttavia, non risultano appuntamenti o accessi registrati al triage della struttura sanitaria. La posizione del 62enne è ancora al vaglio del pm di turno Giovanni Polizzi e dei Carabinieri. Secondo alcune testimonianze, la vittima, già in pensione ma ancora al lavoro con un contratto di collaborazione, è uscita dal pronto soccorso per spostare la sua Chevrolet Aveo rossa parcheggiata appena fuori l’accesso. In quel momento ha notato un’altra macchina urtare la sua. Ne è nata una discussione con il conducente. Poi il 62enne ha preso dal bagagliaio un’accetta con la quale ha ferito il medico. Il medico per le gravi ferite alla testa era stato ricoverato con prognosi riservata in terapia intensiva all’ospedale San Raffaele. Falcetto aveva superato l’operazione neuro-chirurgica a cui era stato sottoposto d’urgenza dopo il trasporto in codice rosso. Stasera la morte.

