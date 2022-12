Condannato lo stalker della giornalista di Sport Mediaset Marialuisa Jacobelli: “Grazie alle forze dell'Ordine”

Marialuisa Jacobelli si è dovuta affrancare dai classici stereotipi della donna bellissima ma senza contenuti o dalle docerie sulla parentela con uno dei guru del giornalismo sportivo italiano (suo papà è il noto Xavier) e lo ha fatto dimostrando di essere una giornalista brava e preparata, diventando una conduttrice di Sport Mediaset. Di recente però, ha dovuto combattere con un'altra situazione scomoda, perché Marialuisa Jacobelli è stata vittima di stalking. Il suo persecutore - un 52enne che adesso è in cura - è stato condannato a 2 anni e 4 mesi. La conduttrice ha commentato così l'epilogo della vicenda: «Non parlerò della condanna, nemmeno della persona nello specifico. Voglio solo ringraziare con tutto il mio cuore la magistratura, la polizia di Milano, la questura, il capo della Squadra mobile Marco Calì, i ragazzi della Polizia - Valentina, Max, Luigi - e tutte quelle persone meravigliose che ho incontrato in questi mesi. Mi hanno dato la forza quando non ne avevo più. E ovviamente grazie ai miei avvocati, Federico Cecconi e Massimiliano Mariani, che sono stati pilastri per me, nonché due autentici professionisti. E a tutte le donne che mi stanno leggendo dico: non abbiate paura, so che è difficile, ma siete più forti di quanto pensate. Farò di tutto per aiutarvi».

