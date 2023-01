Tragico incendio in pieno centro a Taranto, donna di 83 anni muore nel rogo IL VIDEO

Una donna di 83 anni ha perso la vita nel rogo divampato nel pomeriggio di oggi in un appartamento in pieno centro a Taranto. La scoperta è stata fatta dai Vigili del fuoco non appena sono potuti entrare nell’appartamento all’ultimo piano di uno stabile di piazza Giovanni XXIII. I Vigili del fuoco sono ancora al lavoro. Per diverse ore le fiamme sono state visibili anche a distanza, così come la coltre di fumo sprigionata dal rogo.

Lo stabile è stato fatto evacuare dai Vigili del fuoco e ora si sta valutando lo sgombero dei palazzi adiacenti. Le fiamme fuoriescono dagli otto balconi dell’attico, dai quali sono caduti grossi calcinacci. Si teme anche per la tenuta dei solai. Sul posto polizia, carabinieri e polizia locale. Oltre le transenne si è radunata una folla di curiosi.



