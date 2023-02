Putin allo stadio di Mosca: "In Ucraina battaglia per i nostri confini storici"

Il presidente russo Vladimir Putin, arrivato allo stadio Lushniki di Mosca per partecipare al concerto patriottico in occasione della festa dei Difensori della patria, ha dichiarato: "In Ucraina è in corso una battaglia ai nostri confini storici per la nostra gente. Tutto il nostro popolo è il difensore della patria» ha detto il Presidente russo.

Nella giornata di oggi Putin ha revocato, di fronte ai «profondi cambiamenti nelle relazioni internazionali», il decreto sulle linee di politica estera risalente al 2012 in cui metteva tra gli obiettivi la cooperazione con la Ue per la creazione di «un unico spazio economico e umano dall’Atlantico all’Oceano Pacifico» e lo sviluppo delle «relazioni con la Nato» si legge sul sito del Cremlino.

Tra gli obiettivi indicati vi era anche la «soluzione del problema della Transnistria basato sul rispetto della sovranità e dell’integrità territoriale» della Moldavia, anch’essa revocata con il decreto.

