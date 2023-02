L'addio a Maurizio Costanzo: Meloni, Fiorello, Venier con Maria De Filippi alla camera ardente

È arrivato in Campidoglio il feretro di Maurizio Costanzo, per l’apertura della camera ardente che si terrà oggi (apertura alle 10.30, chiusura alle 18) e domani in sala della Protomoteca. Ad accoglierlo il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e due dei figli del giornalista, il regista Saverio Costanzo e la sceneggiatrice Camilla Costanzo.

Tra i primi ad arrivare Francesco Rutelli con la moglie Barbara Palombelli ed Emanuela Aureli. Insieme alla bara sono stati portati all’interno quattro vasi di rose bianche. In fondo alla sala, tra le corone quella di Roma Capitale e della Regione Lazio.

«C'è un omaggio commovente dei romani e delle romane a un gigante della televisione della cultura e del giornalismo come Maurizio Costanzo, che era anche un uomo di straordinaria professionalità e umanità. Una persona molto dolce e simpatica, un professionista inarrivabile» ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. «La reazione così diffusa nella città prova quanto sia una persona a cui tutti noi dobbiamo molto e alla quale Roma renderà omaggio adeguatamente -aggiunge -. Ora c'è da parte di Roma un abbraccio collettivo per lui, per i famigliari e chi gli ha voluto bene».

Passando da un’entrata laterale è arrivato anche Rosario Fiorello. Lo showman in segno di omaggio si è fermato in raccoglimento ponendo le mani ai due lati del feretro e, insieme alla moglie, si è fermato a lungo con familiari e amici del giornalista.

© Riproduzione riservata