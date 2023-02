Piantedosi: "La "disperazione non giustifica viaggi che mettono in pericolo i figli". La replica: "Parole indegne"

«La disperazione non può mai giustificare condizioni di viaggio che mettono in pericolo le vita dei propri figli». Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, rispondendo ai giornalisti dopo la strage di migranti in Calabria. «Ci stiamo lavorando. È un problema internazionale». E l’Europa? «Sto andando in Francia per questo». Il ministro andrà oggi in Francia per un bilaterale con l’omologo francese.

Parole che hanno scatenato tantissime polemiche. «Parole indegne dette con una prosopopea insopportabile.» Lo scrive su twitter il leader di Azione Carlo Calenda, commentando le parole del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. «È evidente la difficoltà in queste ore del governo: la propaganda quando si scontra con la realtà fa una misera fine. E quello che è accaduto sulla spiaggia di Cutro manda in frantumi qualunque posizione ideologica sulle migrazioni». Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni parlamentare dell’Alleanza Verdi Sinistra.

