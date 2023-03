Scontro tra due treni in Grecia: le vittime salgono a 40. A bordo molti studenti. Arrestato capostazione

Sale a 40 il bilancio delle vittime a seguito dello scontro frontale tra un treno passeggeri e uno merci avvenuto nella notte nei pressi della città greca di Larissa. Il capostazione di Larissa è stato arrestato. Molti altri passeggeri risultano ancora dispersi, mentre molti feriti sono in condizioni critiche. Tra le 50 e le 60 persone erano ancora disperse. Il convoglio era in viaggio tra Atene e Salonicco con 354 passeggeri a bordo, il tragico impatto col treno merci è avvenuto nei pressi di Larissa. Tre carrozze sono deragliate e una ha preso fuoco intrappolando diverse persone. I feriti ricoverati negli ospedali sono 66, di cui sei in terapia intensiva. Stando a quanto dichiarato dal sindaco di Tempé, Yorgos Manolis, c'erano molti studenti universitari a bordo del treno che tornava a Salonicco dopo un fine settimana prolungato a causa del Carnevale in Grecia.

Il peggior incidente ferroviario di sempre in Grecia

Secondo i media greci, si tratta del "peggior incidente ferroviario che il Paese abbia mai conosciuto". Sono stati mobilitati circa 150 vigili del fuoco e 40 ambulanze, affermano i soccorritori. Impiegate anche gru e altri mezzi meccanici per cercare di sgomberare i detriti e sollevare i vagoni ribaltati. "Non ho mai visto niente di simile in tutta la mia vita. È tragico. Cinque ore dopo, troviamo ancora cadaveri", ha detto un soccorritore al lavoro sul luogo dell'incidente.

Tre giorni di lutto nazionale e un'indagine

Il premier greco Kyriakos Mitsotakis è in viaggio per raggiungere il luogo dell’incidente ferroviario. Per sua decisione, è stato proclamato un periodo di lutto nazionale di tre giorni per onorare le vittime dell’incidente. Il portavoce del governo, Yannis Economou, ha dichiarato che è già stata avviata un’indagine sulle cause dell’incidente, per chiarire le circostanze che hanno portato i due treni a percorrere molti chilometri sulla stessa linea per poi scontrarsi.

Il pensiero dell'Europa alla Grecia

"I miei pensieri sono rivolti al popolo greco dopo il terribile incidente ferroviario che ha provocato tante vittime ieri sera vicino a Larissa. Tutta l'Europa è in lutto con voi. Auguro anche una pronta guarigione a tutti i feriti", ha scritto su Twitter la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, aggiungendo in greco "siamo accanto a voi". "Sono profondamente rattristata dal terribile incidente ferroviario vicino a Larissa in Grecia. Le mie sincere condoglianze a tutte le vittime, alle loro famiglie e ai loro amici". Lo scrive in un tweet la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola. "Sono grata a tutti i soccorritori e al personale medico sul posto. I nostri pensieri sono con il popolo della Grecia dopo questo tragico evento", si legge ancora nel tweet.

