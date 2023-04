La carezza di Papa Francesco nella notte di Pasqua: “Fiducia, Cristo ha cambiato la storia”

"A volte l’uomo si sente 'impotente' di fronte al male, alle guerre, alla corruzione. E invece la Pasqua ci spinge 'ad andare avanti' perché Cristo con la sua resurrezione ha cambiato la storia". Così Papa Francesco nel corso dell’Omelia per la Veglia Pasquale che invita i fedeli a "rotolare via la pietra dei sepolcri in cui spesso confiniamo la speranza", "a guardare con fiducia al futuro" e a fare come le donne che "non restano paralizzate davanti a una tomba ma, dice il Vangelo, 'abbandonato in fretta il sepolcro con timore e gioia grande, corsero a dare l'annuncio ai suoi discepoli'. Cristo è risorto!".

Gesù nella vita di tutti i giorni

"Portiamo Gesù nella vita di tutti i giorni: con gesti di pace in questo tempo segnato dagli orrori della guerra; con opere di riconciliazione nelle relazioni spezzate e di compassione verso chi è nel bisogno; con azioni di giustizia in mezzo alle disuguaglianze e di verità in mezzo alle menzogne. E, soprattutto, con opere di amore e di fraternità".

