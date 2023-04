Tram contro l'auto di Ciro Immobile. Il capitano della Lazio viaggiava con la figlia

Ciro Immobile coinvolto in un incidente contro un tram dell'Atac, oggi a Roma, mentre era in auto con la figlia. Il capitano della Lazio sta bene, per lui solo un trauma al braccio. Lo scontro è avvenuto in mattinata, intorno alle 8.30, in Piazza delle Cinque Giornate. L'impatto, violento, ha distrutto l'auto su cui viaggiavano e danneggiato l'altro mezzo che, a causa dell'urto, sarebbe deragliato. In ospedale il macchinista e due passeggeri sbalzati a terra, tutti trasportati al San Giovanni in codice giallo. Stando al racconto dei testimoni, il tram della linea 2 sarebbe passato col rosso, forse per un problema di sincronizzazione dei semafori.

© Riproduzione riservata