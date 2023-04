Open to Meraviglia, Filippo Giustini l’imprenditore che ha beffato il governo: "Sito registrato a 4,99 €"

Un’azienda di marketing del Mugello ha comprato per 4,99 euro un sito che enti statali non avevano registrato.

«Tranquilli, ci abbiamo pensato noi», si legge nella home page del dominio www.opentomeraviglia.it acquistato - qualche ora dopo il lancio della campagna di promozione all’estero di Enit con la Venere di Botticelli influencer, che ha creato diverse polemiche - dalla Marketing Toys di Scarperia (Firenze). L’azienda è di Filippo Giustini che appunto ha registrato il dominio.

Inizialmente il dominio rimandava all’home page dell’azienda fiorentina, poi Giustini ha scelto di inserire l’immagine della Venere di Botticelli con scritto "Godetevi l’Italia, è bellissima. Anzi no, meravigliosa".

«Dal Governo evidentemente si erano scordati di registrare il dominio - ha spiegato Giustini -. Noi per idee piccole pensiamo al dominio disponibile prima di lanciare il progetto. Noi siamo in questi giorni a Parigi in relax, ieri sera eravamo ad un concerto. Prima che iniziasse lo spettacolo, ho controllato per curiosità quel sito ma non c'era niente. Così ho visto se era registrato il dominio e su Aruba era ancora disponibile: l’ho acquistato io, per 4,99 euro, era pure a sconto. L’ho reindirizzato al nostro sito. Poi ho visto le statistiche col passare delle ore e ho notato 290 utenti singoli collegati in tempo reale, un numero molto più alto del normale. Da lì mi sono accorto che in molti cercavano la pagina».

Adesso ci sarà da aprire una trattativa col Governo: «Molti ci mandano messaggi, dicendo che siamo dei geni ma abbiamo fatto qualcosa di normale», ha concluso. Da parte sua dal ministero del Turismo si fa sapere che il sito a cui fa riferimento la campagna è Italia.it che è il portale su cui atterra mentre Opentomeraviglia è il claim della campagna e su tutti i cartelloni c'è Italia.it come riferimento. Intanto comunque le parodie e gli account che si ispirano alla Venere scelta dal ministero del Turismo dilagano sui social.

© Riproduzione riservata