Lavoro, il sindacato unico dei militari lunedì incontra il ministro Crosetto

Una delegazione del S.U.M., costituita dal Segretario Nazionale Pasquale Chiacchio e dal Presidente Antonello Arabia, parteciperà alla riunione indetta dal Ministro Crosetto, che finalmente incontrerà’ le 27 sigle sindacali iscritte all’albo, domani 8 Maggio alle ore 17.00 presso il Centro Alti Studi della Difesa di Roma. La comunicazione ricevuta dallo Stato Maggiore della Difesa non lascia dubbi sul tenore dell’incontro. Ogni delegazione avrà a disposizione solo tre minuti per rappresentare le istanze del personale della Difesa al Capo del Dicastero. Pertanto, dice il Segretario Nazionale del S.U.M. Pasquale Chiacchio, per dare voce alle nostre iscritte e ai nostri iscritti, abbiamo inviato una lettera al Ministro della Difesa, alla quale era annesso un documento di circa 50 pagine, elaborato con i contributi dei dipartimenti tematici del nostro sindacato. È stato un lavoro certosino, abbiamo ascoltato i nostri iscritti e il documento rappresenterà una buona base di partenza per poter interloquire con l’Autorita’ Politica di Vertice del Dicastero e con gli Stati Maggiori. Ma non è finita, aggiunge Chiacchio, stiamo elaborando altri distinti documenti che riguardano la situazione degli alloggi di servizio delle Forze Armate, i ricongiungimenti familiari e la previdenza dedicata. Nel presentare tali argomenti, non abbiamo potuto fare a meno di ricordare quali sono le linee programmatiche del Ministero della Difesa esposte dal Ministro Crosetto il 25 gennaio 2023 alle Commissioni congiunte 3^ Affari Esteri e Difesa del Senato e la IV Difesa della Camera. con specifico riferimento alle tematiche del personale. Ma non vogliamo anticipare nulla, leggerete domani i due documenti che saranno pubblicati sul nostro sito e sulle nostre pagine social.

