Alluvione in Emilia, anche il pilota di Formula 1 Youki Tsunoda spala fango a Faenza

E' stato immortalato mentre con una pala in mano tirava via il fango dalle strade di Faenza, città in cui vive. Il pilota giapponese di Formula 1 Yuki Tsunoda, insieme ai membri della sua squadra AlphaTauri, ha cercato così di stare vicino agli emiliani in momento di grande emergenza.

Tsunoda, nato il 11 maggio 2000 a Sagamihara, ha iniziato la sua carriera nel karting, prima di passare alle corse di monoposto. Nel 2016, ha gareggiato nella Formula 4 giapponese, ottenendo buoni risultati. Successivamente è passato alla Formula 3 giapponese nel 2017 e alla Formula 4 ADAC, un campionato tedesco di Formula 4, nel 2018. Nel 2019, ha partecipato al campionato di Formula 3 FIA, ottenendo una vittoria e mostrando un buon potenziale.

Nel 2020, Tsunoda è stato promosso in Formula 2, la serie di supporto alla Formula 1. Ha corso per il team Carlin e ha ottenuto buoni risultati, vincendo una gara e finendo la stagione al terzo posto in classifica generale. I suoi successi in Formula 2 hanno attirato l'attenzione del team AlphaTauri, che compete in Formula 1.

Nel 2021, Tsunoda ha fatto il suo debutto in Formula 1 proprio con il team AlphaTauri, diventando il primo pilota giapponese a competere nella massima categoria del motorsport dopo la partenza di Kamui Kobayashi nel 2014.

© Riproduzione riservata