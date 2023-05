Maltempo in Romagna, il pilota di F1 Yuki Tsunoda spala il fango a Faenza

C'è anche il pilota di Formula 1 Yuki Tsunoda, assieme ai suoi compagni del team AlphaTauri, tra coloro che danno una mano a spalare il fango e a ripulire le strade di Faenza (Ravenna). Il pilota giapponese ha postato sui propri profili social le foto che lo ritraggono, con la pala e gli scarponi, in una via della cittadina ravennate. Sul suo profilo Instagram, Tsunoda ha scritto che "dopo una notte orribile la città è pesantemente colpita: polvere, fango, e odore di benzina ovunque. Attualmente le persone stanno lottando per trovare cibo e soprattutto posti dove stare, dopo che molti sono stati evacuati dalle proprie case. Per favore, tutto quello che potete fare per aiutare è apprezzato, non importa quanto grande o piccola sia la donazione".

