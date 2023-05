Trovato morto Mattia Laviola, il 22enne scomparso a Policoro

E’ stato trovato morto Mattia Laviola, il 22enne di Policoro (Matera) di cui non si avevano più notizie da ieri mattina. Il cadavere del giovane è stato ritrovato poco distante dal parcheggio dell’oasi del Wwf dove aveva lasciato la sua auto e dove i Vigili del fuoco avevano installato il campo base per le ricerche. «La vicinanza di tutti i lucani alla famiglia di Mattia per questa tragedia che ha colpito le nostre coscienze» scrive in un tweet il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, che aggiunge: «Un dolore che lascia senza parole».

