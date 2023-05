Il calciatore 24enne Gabriele Gallani annegato in un canale ad Amsterdam

Il 24enne della provincia di Parma è annegato in un canale ad Amsterdam. Gabriele Gallani, originario di Neviano e capitano di una squadra di calcio locale che milita in Promozione, il Team Traversetolo, si trovava nella città olandese in vacanza con un gruppo di amici. Venerdì sera, poche ore prima del volo di rientro in Italia, è caduto in un canale nei pressi di piazza Dam per motivi ancora da chiarire. La polizia di Amsterdam ha diffuso un appello per cercare eventuali testimoni, ha riferito la Gazzetta di Parma.

