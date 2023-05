Meloni in volo verso l'Emilia: 4 mila interventi, 180 sfollati a Ravenna

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è in volo verso l’Emilia Romagna, dove è attesa verso l’ora di pranzo, dopo i tragici eventi alluvionali di questi giorni. L’aereo di Stato italiano ha fatto uno scalo tecnico in Kazakistan e ora è diretto in Italia.

4 mila interventi dei vigili del fuoco

Intanto Emilia Romagna 1.121 vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di soccorso: 301 sono al lavoro nella provincia di Forlì e 506 in quella di Ravenna, i territori dove permangono le maggiori criticità. 330 sono i soccorritori acquatici, 80 gli esperti nelle operazioni di prosciugamento con pompe e idrovore, 38 le unità specialistiche speleo alpino fluviali, 21 i sommozzatori. Dei mezzi impiegati attualmente nei luoghi colpiti dal maltempo, 35 sono piccoli natanti, 7 gli anfibi, 14 le pompe e idrovore, 4 gli elicotteri, di cui 3 AW139 e 1 S-64 e 10 i droni. 3.998 gli interventi effettuati finora: 1.202 a Bologna, 1.508 a Ravenna, 970 a Forlì Cesena, 318 a Rimini.

A Ravenna 180 sfollati

Sono circa 180 gli sfollati dell’alluvione che ad oggi sono ospitati nei 4 hub messi a disposizione dal Comune di Ravenna. «Rispetto ai giorni scorsi la situazione è molto più leggera - spiega l’assessore comunale Igor Gallonetto - I centri attivi al momento sono quelli dell’Itis, del Palacosta, il museo Classis e una scuola in San Pietro in Campiano». L’assessore rinnova anche l’appello ai cittadini «di lasciare le proprie abitazioni se si rientra tra le zone evacuate, la cosa più importante - sottolinea - è mettersi in salvo». Chi è stata letteralmente salvata dall’ondata di piena è la signora Alga, che è ospite, assieme a due suoi cani, nel centro Itis, raggiunto dall’ANSA: «I volontari sono degli angeli, hanno tratto in salvo me e tutti i miei animali, ho davvero temuto di morire ed oggi posso dire di essere una sopravvissuta». Alvaro, assieme alla moglie, è sdraiato su uno dei letti allestiti nella palestra della scuola: «Qui stiamo bene, ci assistono in tutto e per tutto - racconta - Da domani dovremmo trasferirci in un appartamento, in attesa di rientrare nella nostra casa, ma passerà del tempo perché è stata completamente allagata». Tra gli sfollati c'è anche un milanese che giunto in provincia di Ravenna per far visita al fratello, ieri si è ritrovato anche lui su una brandina: «È un’esperienza anche questa e anche un momento di vicinanza a mio fratello e a chi ha perso tutto in questa tragedia». Tra gli sfollati ospitati all’Itis ci sono anche diversi bambini e ragazzi, assistiti dai volontari anche nei giochi. Giovanni Morgese, presidente della Consulta del volontariato di Ravenna, sottolinea l’importanza della rete di solidarietà che si è attivata fin dalla prima ora: «In questa catastrofe il volontariato ha avuto e sta avendo un ruolo fondamentale».

La viabilità in Romagna

Aggiornamento della situazione sulla viabilità principale nella regione Emilia-Romagna. Sulla A14 Bologna - Taranto, nel tratto riaperto tra Faenza e Forlì, si circola su tre corsie in direzione sud e in due corsie in direzione nord. Confermata la chiusura notturna, in entrambe le direzioni, dalle 21,00 di oggi alle 06,00 di domani 22 maggio per le attività di ripristino del manto stradale. Si prevede di adottare analogo provvedimento dalle ore 21,00 di domani fino alle ore 06,00 di martedì 23 maggio. Sulla SS16 dal km 147+300 al 153+300 nel tratto compreso tra il nodo A14 Dir/SS309 Romea e l’innesto con la SS67, è stata riaperta la circolazione a tutti i veicoli nella sola corsia di sorpasso. Chiuso invece temporaneamente il tratto tra il km 171+000 e 173+000 - località Cervia - in entrambi i sensi di marcia, per intervento urgente da parte dei VV.FF. di drenaggio dell’acqua presente. Il traffico al momento è deviato sulla viabilità interna del Comune di Cervia. E' ancora vigente il provvedimento del Prefetto di Ravenna che ha disposto il divieto di circolazione dei veicoli commerciali con massa superiore a 5 tonnellate su tutte le strade comunali, provinciali e statali della provincia di Ravenna - fatta eccezione per le autostrade e gli itinerari ad esse alternativi, fino a cessate esigenze (salvo rivalutazioni sulla base dell’evolversi della situazione); sono esclusi dal divieto i mezzi di soccorso e in genere tutti quelli utilizzati dagli attori del sistema di Protezione Civile per fare fronte all’emergenza. Fino al prossimo 22 maggio è vigente il divieto di circolazione per i veicoli di massa superiore alle 3,5 t sulla SS 3 bis Tiberina (E45) in direzione di Cesena. Pertanto all’uscita di San Sepolcro detti mezzi vengono indirizzati in direzione di Arezzo sulla SS 73 per raggiungere la A1 e proseguire in direzione di Bologna. Chiusa in via precauzionale per innalzamento del livello idrico del torrente Ghiandone, la SS 589 "Dei Laghi di Avigliana" in località Barge (CU) dal km 49+050 al km 57+000. Causa frana è tuttora interdetta la circolazione a tutti i veicoli sulla SS 71 tra il km 250+000 ed il km 244+800 in località Bivio Montegelli nella provincia di Forli-Cesena.

