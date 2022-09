Affluenza, flop Calabria: ultima in Italia. Messina al 66% TUTTI I DATI

Alle 23 in Calabria l'affluenza alle elezioni politiche ha registrato un dato pari al 50,46% (dato parziale) in forte calo rispetto al dato nazionale del 64% e anche in calo rispetto al dato delle 19 delle ultime politiche del 2018 quando i calabresi che si recarono al voto furono pari al 63%.

QUI il dato dell'affluenza in Calabria

L'affluenza a livello provinciale

Cosenza 53,44%

Reggio Calabria 46,46%

Catanzaro 52,20%

Crotone 46,59%

Vibo Valentia 50,78%

L'affluenza nelle cinque città capoluogo di provincia

Cosenza 57,27%

Reggio Calabria 37,20%

Catanzaro 39,22%

Crotone 48,65%

Vibo Valentia 37,88%

San Luca, in provincia di Reggio, è il comune con l'affluenza più bassa: 14,14%. Centrache, in provincia di Catanzaro, è il comune con l'affluenza più alta: 58,39%.

L'affluenza a Messina e in Sicilia

In Sicilia, dove si vota anche per le regionali, l'affluenza alle 23 ha registrato un dato pari al 58% (manca ancora il dato di qualche sezione). Nel 2018 alle 19 andò a votare il 64%. A Messina affluenza più alta pari al 66,2% (superiore al 2018 quando si fermò al 65%). A Messina città dato ancora superiore con una percentuale del 47%. Roccafiorita è il comune della provincia messinese con l'affluenza più alta: 59,63%, mentre il comune dove si è votato di meno è Roccella Valdemone con il 34,50%.

Nel complesso, il rilevamento dell’affluenza dei votanti a Messina città, per le elezioni di oggi, domenica 25, alle ore 19, ha fatto registrare per le Elezioni Politiche 84.241 votanti su 178.926 elettori con la percentuale del 47,08 per cento e per le Elezioni Regionali 84.240 votanti su 191.435 elettori con la percentuale del 44 per cento. Il rilevamento dell’affluenza dei votanti a Messina, per le Elezioni Amministrative 2022 dello scorso 12 giugno, alle ore 19, ha fatto registrare 76.494 votanti con la percentuale del 39,83 per cento.

L'affluenza nelle altre province siciliane. Palermo 41,72%, Trapani 39.80%, Agrigento 40,50%, Caltanissetta 36,89%, Enna 42,01%, Catania 42,88%, Siracusa 41,24%, Ragusa 40,20%

QUI il dato dell'affluenza di Messina e provincia

QUI il dato dell'affluenza in Sicilia

foto di Attilio Morabito

© Riproduzione riservata