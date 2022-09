Politiche 2022, alle 12 affluenza al 19% in Italia: indietro Sicilia (14,34%) e Calabria (12,80%)

Alle elezioni per il rinnovo della Camera alle ore 12 ha votato il 19% degli aventi diritto. Lo si rileva dal sito del ministero dell’Interno. Nella precedente tornata elettorale del 2018 alla stessa ora si era recato alle urne il 19,52% degli elettori per la Camera. Affluenza nella media, leggermente inferiore alla tornata passata, ma code ai seggi, soprattutto nelle città.

In realtà a Roma e Milano l’affluenza è in leggera crescita rispetto al 2018. Ma comunque per molti il responsabile delle code è il "tagliandino". Come già nel 2018, infatti, le schede sono dotate di una linguetta di carta antifrode, su cui è stampato un numero progressivo. L’elettore dopo aver votato, deve restituire la scheda agli scrutatori che devono poi controllare che il numero corrisponda a quello annotato alla consegna della scheda. Fatto questo la scheda può finalmente trovare riposo nell’urna. Si tratta di un’operazione di circa un minuto per ogni elettore, che quindi rallenta un po' le operazioni di voto ma garantisce contro i brogli.

Si registrano code in diversi seggi della Capitale, con elettori, in alcuni casi, che hanno atteso oltre mezz'ora per votare. Segno di una discreta affluenza ma, in alcuni casi, anche di lentezze nelle procedure di voto dovute al tagliando antifrode, un sistema di sicurezza messo a punto per contrastare la possibilità di sostituzione della scheda elettorale all’atto del voto. Una novità, introdotta dal 'Rosatellum', già sperimentata nelle elezioni politiche del 2018 e che anche in quella occasione provocò qualche fila. Si tratta di un tagliando perforato rettangolare rimovibile con codice alfanumerico attaccato a un lembo della scheda che il presidente o lo scrutatore staccano prima di inserire la stessa scheda nell’urna.

In Italia la percentuale dei votanti della mattinata si aggira, dunque, attorno al 19%, di parecchio più basso il dato del voto in Sicilia (14%) e Calabria (12%), che sono tra le Regioni con la più bassa affluenza d'Italia. Solo la Campania ha fatto peggio in questo primo monitoraggio.

